Quotidien, première partie du 19 juin 2019 avec Mark Ronson

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 juin. On parle de l’opération anti-dealers des parents de Saint-Denis avec Salhia Brakhlia, de la polémique autour d’un sujet jugé sexiste diffusé dans le JT de 13h avec Lilia Hassaine, de la réforme du chômage avec Yann Barthes, du lancement de la campagne de Donald Trump avec Baptiste des Monstiers, Paul Larrrouturou nous présente le « cas » Agnès Cerighelli, Julien Bellver nous explique la grève chez Radio France, dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe Cauchemar en cuisine. En plateau, Yann Barthes reçoit le DJ, musicien et producteur Mark Ronson. Derrière son nom on retrouve les plus gros succès musicaux de ces quinze dernières années : Amy Winehouse, Lily Allen, Camilla Cabello, Lady Gaga et Bradley Cooper, Bruno Mars… Mark Ronson sort un nouvel album, « Late Night Feelings », qui promet déjà d’être un succès. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.