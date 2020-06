Quotidien, première partie du 19 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 juin 2020. Lilia Hassaine nous explique pourquoi on parle de « Karen » et de « Becky » pour désigner une certaine partie de la population, souvent complotiste et pas très fute-fute. Paul Gasnier revient sur les émeutes de Dijon et nous explique d’où vient la communauté Tchétchène installée en France. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la baisse de popularité des journaux papiers et Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine.