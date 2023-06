Quotidien, première partie du 19 juin 2023 avec le ministre Jean-Noël Barrot

Au sommaire de Quotidien première partie du lundi 19 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les multiples déplacements d’Emmanuel Macron ce week-end, il fait également le point sur la contre-offensive ukrainienne et sur les manifestations contre le projet de ligne Lyon-Turin. En plateau, Yann Barthès reçoit le ministre en charge de la Transition numérique et des télécommunications, le M. Tik Tok et Facebook du gouvernement, Jean-Noël Barrot. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse quant à lui à Elon Musk et à sa stratégie rhétorique pour défendre ses choix controversés dans la gestion de Twitter.