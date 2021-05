Quotidien, première partie du 19 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 19 mai 2021 : Julien Bellver fait le tour des chaînes d’infos et des terrasses, revient sur la mobilisation des policiers ce mercredi et les bons chiffres de l’épidémie en France et en Europe. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les réactions politiques au retour de Karim Benzema en Équipe de France. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau célèbre la réouverture des cinémas et Maïa Mazaurette répond aux questions des enfants et des adolescents. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la manifestation des policiers devant l’Assemblée nationale.