Quotidien, première partie du 19 mars 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 mars 2020. On fait le point sur l’épidémie en France et en Europe avec Salhia Brakhlia, on s’interroge sur la situation en prison avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver prend le pouls dans les médias français, Lilia Hassaine s’interroge sur la pénurie de masques dans le pays et Marc Beauge nous explique pourquoi les blouses des médecins ne sont pas toujours de la même couleur. Pendant la crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia tient chaque jour un journal de la situation. Ce 19 mars, elle détaille les chiffres des malades et des décès en France et en Europe, elle revient sur la colère des régions face à l’afflux de Parisiens, elle décrypte l’inconscience des Spring-breakers américains, prêt à tout pour faire la fête malgré les conseils de confinement et la possibilité d’un confinement plus long en France. Enfin, on finit comme tous les jours par une image drôle. Lundi, un premier prisonnier est mort du Coronavirus en prison. Il avait 73 ans et était incarcéré à la prison de Fresnes. Ce premier décès fait craindre le pire dans les prisons françaises : pour éviter une propagation du virus, l’administration pénitentiaire a décidé la fermeture des parloirs. En Italie, cette décision avait provoqué de nombreuses mutineries dans le pays. En France, les premiers incidents ont eu lieu en début de semaine. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Pendant l’épidémie de Coronavirus en France, les chaînes s’adaptent. Plus de public, plus d’invités en plateau, peu ou pas de journalistes sur le terrain. Pourtant, les audiences battent des records sur presque toutes les cases. Confinement, jour 3 : Julien Bellver fait son journal des médias. C’est LA grande question sur laquelle personne ne semble se mettre d’accord : pour se protéger du Coronavirus, faut-il porter un masque ? Il y a quelques semaines, on assurait qu’ils étaient inefficaces, avant d’en vanter les mérites. Aujourd’hui, pareil, on assure qu’ils sont inutiles, alors que certains médecins disent le contraire. Résultat : un discours flou, des Français qui se jettent sur les stocks disponibles, en prévention de la crise et aujourd’hui une pénurie de masques à l’échelle nationale. Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle style, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il nous explique pourquoi les blouses des médecins ne sont pas toujours de la même couleur.