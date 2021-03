Quotidien, première partie du 19 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 19 mars : Salhia Brakhlia fait le point sur la campagne présidentielle de 2022 à J-385 du premier tour. Avec elle, on parle de la candidature de Jean Lassalle, de l’importance du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie dans la prochaine campagne, de l’union de la gauche dans les Haust-de-France et des promesses d’Emmanuel Macron sur la fin de vie. Dans son Flash Mode, Marc Beauge analyse une semaine très riche en actualité pour le monde de la mode. Au programme : Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau revient sur l’un des plus iconiques duos du cinéma hollywoodien : celui formé par le réalisateur Josef von Sternberg et l’actrice Marlene Dietrich. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe et cette semaine, elle s’intéresse à la pression qu’on nous met et qu’on se met avant, pendant ou après l’acte.