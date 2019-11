Quotidien, première partie du 19 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 19 novembre. On parle des inondations de Venise avec Salhia Brakhlia, des manifestations à Hong-Kong avec Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé faire un tour au Salon Milipol, Julien Bellver revient sur le manifestant éborgné place d’Italie et Étienne Carbonnier débriefe les aventures des gendarmes de Thionville. La ville de Venise connaît la deuxième crue la plus impressionnante et la plus dangereuse de son histoire. L’eau est montée jusqu’à 1,87m dans les rues de la ville italienne. Deux personnes ont péri dans les inondations, qui ont également provoqué de gros dégâts matériels. Sophie Dupont est à Venise pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Depuis cinq mois, le peuple Hongkongais descend dans les rues pour défendre leur démocratie, malgré les interdictions du gouvernement et la répression policière. Depuis 3 jours, des étudiants sont barricadés dans l’université de polytechnique. Pour les soutenir, les habitants de Hong-Kong ont organisé une gigantesque chaîne humaine. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. C’est l’histoire d’un bruit, celui d’un pet, qui a enflammé – sans mauvais jeux de mots – la télé américaine. En pleine émission très sérieuse sur la procédure de destitution de Donald Trump, un invité de la chaîne MsNBC lâche un pet, sonore, audible par tous. Branlebas de combat dans les rédactions, sur les réseaux sociaux : TOUT LE MONDE veut savoir qui a lâché le pet. Et le truc a pris des proportions gigantesques. Azzeddine Ahmed-Chaouch était au Salon Milipol, le salon de la Sécurité intérieure, à Paris. Il y a croisé le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Il en a profité pour le faire réagir sur les propos polémiques du Préfet de police de Paris. Samedi, Didier Lallement avait déclaré à une manifestante qu’ils n’étaient « pas dans le même camp ». Que s’est-il passé samedi sur la place d’Italie à Paris, pendant la manifestation des gilets jaunes ? Les images de Manu, un manifestant, gravement blessé à l’œil par un tir de grenade ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir le gilet jaune en pleine conversation avec d’autres manifestants, avant de le voir recevoir la grenade sur l’œil, sans raison apparente. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe l’émission la moins anxiogène du PAF, Appels d’urgence, qui s’intéressait cette semaine aux gendarmes de Thionville.

En savoir plus sur Yann Barthes