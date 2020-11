Quotidien, première partie du 19 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 19 novembre 2020 : Gérald Darmanin provoque la colère et l’inquiétude des journalistes – on en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias ; le New York Times n’aime plus les Français – Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom ; Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté au procès de l’attentat raté du Thalys et Ambre Chalumeau nous parle de « Baby Sumo », la réédition du livre culte d’Helmut Newton.