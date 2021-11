Quotidien, première partie du 19 novembre 2021 avec Frédéric Lenoir

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du 19 novembre 2021 : comme tous les vendredis, Julien Bellver décrypte un fait d’actu avec plusieurs journalistes. Cette semaine, il s’entoure de Neïla Latrous de France Info, d’Alex Sulzer du Parisien et de Clémence Giuliano de 20 Minutes pour comprendre comment l’immigration s’est imposée comme thème principal de cette pré-campagne présidentielle. Dans son MapMédias, il s’intéresse également à la disparition de la star du tennis chinois, Peng Shuai, introuvable depuis son message mettant en cause un ancien haut responsable du parti communiste qu’elle accuse de viol. Il s’intéresse également à l’échange houleux entre une journaliste néerlandaise et le Premier ministre grec sur la question de l’immigration dans son pays. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir à l’occasion de la publication de son livre « Jung : un voyage vers soi ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de « La ville de vapeur », le recueil posthume de nouvelles du célèbre auteur espagnol Carlos Ruiz Zafón. Ensuite, Maïa Mazaurette revient sur la ringardisation de la moustache et milite pour le port de sous-vêtements chics pour les hommes. Enfin, Juan Arbelaez nous donne un petit cours d’œnologie à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau.