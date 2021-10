Quotidien, première partie du 19 octobre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 19 octobre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au procès des sondages de l’Élysée auquel Nicolas Sarkozy sera contraint d’assister sur décision de justice, il revient également sur l’augmentation du prix du carburant qui inquiète les Français, la réunion des adversaires Les Républicains et les stratégies com’ de Valérie Pécresse, Arnaud Montebourg et Michel Barnier. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine nous explique ce qu’est « L’État de droit » et pourquoi Éric Zemmour aimerait le voir disparaître. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Reiser, le dessinateur iconique d’Hara-Kiri et Charlie Hebdo mis à l’honneur dans un nouveau recueil de ses dessins. L’occasion de découvrir un artiste féministe avant l’heure.