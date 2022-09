Quotidien, première partie du 19 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 19 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le déroulé des funérailles de la reine Elizabeth II, fait le point sur les découvertes en Ukraine et sur les réactions de la France insoumise à l’affaire Adrien Quatennens. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch revient lui aussi sur les mots et les formules utilisés par les membres de la France insoumise après le communiqué d’Adrien Quatennens. Ambre Chalumeau s’intéresse quant à elle aux fuites du dernier GTA VI, Maïa Mazaurette nous parle de colère et de violence et Jérémie Peltier s’intéresse à notre « fatigue informationnelle ». Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur les universités d’été du Rassemblement national et Sophie Dupont revient sur la course à 2027 au sein de la majorité.