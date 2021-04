Quotidien, première partie du 2 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 2 avril 2021 : Salhia Brakhlia fait le point sur la campagne présidentielle de 2022 à 371 jours du premier tour de l’élection. Cette semaine, on a pu constater le manque d’enthousiasme de la droite après l’annonce de la candidature de Xavier Bertrand, la mauvaise foi de Marine Le Pen et le retour désespéré de Manuel Valls. Mais aussi : l’incapacité d’Emmanuel Macron à présenter ses excuses et la main tendue de Yannick Jadot au reste de la gauche. Dans son Flash Mode, Marc Beauge s’intéresse au look de Meghan Rapinoe, la capitaine de l’équipe féminine de football des États-Unis et à la guerre entre le gouvernement chinois et les groupes de la fast fashion sur la question du travail forcé des Ouïghours. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de Nancy Sinatra à l’occasion de la sortie de la compilation de ses plus grands tubes et Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur la sexualité.