Quotidien, première partie du 2 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 2 décembre. On revient sur l’hommage rendu aux soldats morts au Mali avec Salhia Brakhlia, on parle du bal des débutantes avec Valentine Oberti, des retraites avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l’emballement médiatique autour de l’attaque terroriste de Londres avec Julien Bellver et de Super Nanny avec Étienne Carbonnier. Ce lundi 2 décembre, la France rendait hommage à ses 13 soldats morts au Mali après la collision de leurs hélicoptères au cours d’une mission de surveillance. La cérémonie s’est tenue aux Invalides, où personnalités politiques et anonymes étaient invités à se recueillir. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le 30 novembre, le palace parisien Le Shangri-La accueillait la soirée annuelle du « Bal des débutantes ». Un événement mondain traditionnel qui réunit 20 jeunes femmes de bonne famille, accompagnée du cavalier de leur choix, venues pour être « présentées » au monde –autrefois à la cour. On en parle avec Valentine Oberti. Toute cette semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la réforme des retraites voulues par le gouvernement et décriée par les syndicats. Ce lundi, il a voulu savoir combien il allait toucher en étant à la retraite et pour ça, deux options : le simulateur de retraite du gouvernement et celui des syndicats. Avec des résultats très différents. Vendredi après-midi, les chaînes d’info britanniques basculent en spéciale : un homme a blessé plusieurs personnes au couteau sur le London Bridge. Les médias, avec précaution, diffusent plusieurs vidéos de l’attaque. En pleine campagne électorale, l’attaque qui sera requalifiée en attaque terroriste devient vite un sujet politique. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé Super Nanny, l’émission avec les pires enfants du monde.

En savoir plus sur Yann Barthes