Quotidien, première partie du 2 décembre 2021

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 2 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la surprise politique du jour, la défaite cuisante de Xavier Bertrand à la primaire de la droite, le lapsus d’Éric Ciotti, les dernières révélations de l’affaire Nicolas Hulot, la possibilité d’un vaccin obligatoire en France et la syncope de CNEWS après l’interview d’Éric Zemmour sur TF1. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle fait le point sur la primaire de la droite. Après une première victoire, qui d’Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse peut espérer l’emporter ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la plus spectaculaire foire d’art contemporain du monde : Art Basel, à Miami. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la campagne présidentielle et à cette manie des politiques de mettre en scène leurs militants.