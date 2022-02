Quotidien, première partie du 2 février 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 2 février 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous raconte comment Emmanuel Macron met à cran journalistes et politiques en repoussant toujours plus l’annonce officielle de sa candidature. Il revient ensuite sur le scandale Orpéa et l’ouverture d’une double enquête à la demande du gouvernement, puis sur la première salve de levée des restrictions sanitaires. Enfin, Julien Bellver débriefe la promesse manquée d’Emmanuel Macron pour les sans-abris et la stratégie pro-Chirac de Valérie Pécresse, en mal de soutien Sarkozyen. Tous les mercredis, un expert de la Fondation Jean Jaurès vient nous parler de l’actualité et de nous. Cette semaine, on accueille le patron Gilles Finchelstein qui nous présente sa dernière étude sur les Français et la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau rend hommage à James Bidgood, photographe pionnier, malheureusement trop vite oublié. Elle rend également hommage à Monica Vitti, muse du cinéma italien. Enfin, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants et leur explique comment on se forge une opinion politique et leur dit pourquoi on n’est pas toujours tous d’accord, même en famille.