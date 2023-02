Quotidien, première partie du 2 février 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 2 février 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias le vote historique du Sénat pour inscrire le recours à l’IVG dans la Constitution. Il revient également sur la situation très tendue en Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de la guerre. L’Union européenne organise le vendredi 3 février le premier sommet à Kiev pour renforcer la coopération avec l’Ukraine. Concernant la réforme des retraites, le Rassemblement national affiche toujours une position très ambigüe en s'opposant au projet sans appeler son électorat à se mobiliser. Yann Barthès reçoit le chercheur de l’Institut national d'études démographiques Hervé Le Bras pour faire le point sur la situation démographique en France. Avec lui, on revient sur la baisse de la natalité, la réforme des retraites et la loi sur l’immigration. De son côté, Maïa Mazaurette analyse l’absence de désir d'enfants pour 31% des Françaises. La société a bien changé et la maternité n’est plus vue comme une condition d’épanouissement chez les femmes. Ambre Chalumeau quant à elle décrypte le très bon démarrage en salle du nouveau film “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu” de Guillaume Canet. Et le musée d’Orsay a acquis une très belle toile du peintre français Gustave Caillebotte grâce à l’aide du groupe de luxe LVMH.