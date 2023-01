Quotidien, première partie du 2 janvier 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 2 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver dresse le planning du gouvernement pour le mois de janvier. Un mois qui s’annonce tendu pour tous les ministres sur le pont. Il s’intéresse également à la situation en Chine, où le Covid a contaminé plusieurs millions de personnes dans un pays pas du tout préparé à les soigner. Pour finir, Julien Bellver débriefe les vœux des partis politiques. Clément Viktorovitch nous aide à décrypter les vœux 2023 d’Emmanuel Macron et Ambre Chalumeau s’interroge sur l’avenir du monde de la Culture pour cette nouvelle année. Yann Barthès reçoit Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.