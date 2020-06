Quotidien, première partie du 2 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 2 juin 2020. On parle du retour des Parisiens en terrasse avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine nous parle du symbole de Donald Trump et sa bible à Washington en pleine période de révolte. Après plus de deux mois, les terrasses ont enfin pu rouvrir leurs portes à Paris. Dès minuit ce mardi matin, les clients étaient nombreux à se presser sur les chaises des cafés, bars et bistrots. Un vrai petit moment de plaisir pour les clients et pour les restaurateurs, qui ne signe pourtant pas la fin de la crise économique, bien au contraire. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Après s’être caché durant quelques minutes dans son bunker, Donald Trump a voulu donner l’image d’un président qui n’a pas peur dans une série d’images à la communication bien ficelée, quoiqu’un peu lourde. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom.