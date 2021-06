Quotidien, première partie du 2 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 2 juin 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à l’ouverture de la vaccination aux moins de dix-huit ans et à la reprise de l’épidémie en Asie, frappée de plein fouet par les variants indien et vietnamien. Il revient également sur la partie de ping-pong entre Renaud Muselier et Thierry Mariani en région PACA et à la proposition d’un conseiller d’Emmanuel Macron de décompter les émissions d’Éric Zemmour du temps de parole du RN. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au « Tour de France des territoires » d’Emmanuel Macron. Et si le mot « territoire » a remplacé le mot « province », ce n’est pas par hasard. Paul Gasnier a rencontré Stella Morris, l’avocate et compagne de Julian Assange qui se bat depuis des années pour rendre sa liberté au lanceur d’alerte emprisonné au Royaume-Uni. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à l’expression « La France Orange mécanique » et Maïa Mazaurette revient sur les « plus belles années » de la vie.