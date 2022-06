Quotidien, première partie du 2 juin 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 2 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur l’effervescence autour du Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II dans les médias français, revient sur les excuses tardives de Gérald Darmanin après le fiasco du Stade de France, débriefe l’offensive de Jean-Luc Mélenchon contre le patronat et décerne le dernier prix du Festival de Cannes à Xavier Bertrand. Cette semaine, le Cartographe Jules Grandin nous en apprend plus sur notre nouveau gouvernement grâce aux pouvoirs des cartes. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique comment la saison 4 de la série Stranger Things a provoqué le retour de hype inattendu de la chanteuse anglaise Kate Bush. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse au verdict du procès Johnny Depp vs Amber Heard et s’interroge sur le traitement réservé à l’ex-femme de l’acteur.