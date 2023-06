Quotidien, première partie du 2 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 2 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au licenciement de l’animateur Phillip Schofield accusé d’abus de pouvoir sur mineur et au coup de génie politique de Pedro Sanchez. Il revient également sur le mandat d’arrêt lancé par la Russie contre un sénateur américain, à la loi qui criminalise l’homosexualité en Ouganda et au pape François sur un plateau de télévision italien pour la première fois. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Thierry Ardisson pour le documentaire “L’âge d’or de la pub” sur France 3. Maïa Mazaurette nous parle de la paternité tardive et répond à la question : est-ce que sucer c’est tromper ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille une anthologie consacrée à François Weyergans, le film “Renfield” avec Nicolas Cage et l’album du trio rock “Island of love”. Anne Depétrini s’intéresse à la relation avec le voisinage à l’occasion de la fête des voisins.