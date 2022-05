Quotidien, première partie du 2 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 2 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte l’alliance entre les Verts et la France Insoumise pour les élections législatives. Il fait également le point sur la situation en Ukraine et la visite de Nancy Pelosi à Kiev. Enfin, il s’intéresse à la députée Coralie Dubost, épinglée par Mediapart pour ses « mirobolantes » notes de frais et fait le point sur la composition du futur gouvernement d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom, Lilia Hassaine refait l’historique des tentatives d’union de la gauche et de la (seule) fois où elle a vraiment existé. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau rend hommage à Régine. Chanteuse, femme d’affaires, reine de la nuit, elle s’est éteinte ce week-end à l’âge de 92 ans.