Quotidien, première partie du 2 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 2 mars 2021 : on apprend la définition du courage grâce à la mairie de Paris, Julien Bellver nous parle de la stratégie du gouvernement pour mettre fin aux mesures sanitaires et de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans son 19h30 Médias. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la question qui fait débat depuis le verdict du procès de Nicolas Sarkozy : la justice doit-elle pouvoir écouter les conversations d’un avocat avec son client ? C’est sur cette base que la défense de Nicolas Sarkozy va se baser pour le procès en appel dans l’affaire dite des écoutes. Serge Gainsbourg est mort il y a trente ans jour pour jour. Alors que les hommages se multiplient ce 2 mars, Ambre Chalumeau revient sur l’annonce du décès du chanteur et de l’émotion suscitée dans toute la France, toutes générations et toutes classes sociales confondues. Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que les couples se posent et cette semaine, la fidélité est au cœur de leurs interrogations.