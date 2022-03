Quotidien, première partie du 2 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 2 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver retrace le film de la septième journée de conflit en Ukraine. Il revient aussi sur l’exode des Ukrainiens vers la Pologne, sur les dernières informations de la défense américaine et sur la propagande déversée par les chaînes russes et biélorusses. Dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier décrypte la visite de Marine Le Pen au Salon de l’Agriculture ce mercredi. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la guerre en Ukraine et décrit comment Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine représentent tous deux une version de la masculinité très différente l’une de l’autre.