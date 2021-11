Quotidien, première partie du 2 novembre 2021

Au programme de Quotidien première partie du mardi 2 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe l’audition de Nicolas Sarkozy au procès des sondages de l’Élysée. Il revient ensuite sur le discours d’Emmanuel Macron à la COP26 : la France peut-elle vraiment donner des leçons au reste du monde en matière de climat ? Enfin, Julien Bellver s’intéresse au SMS dont tout le monde parle, à la guerre chez Les Républicains, à la campagne en solo d’Anne Hidalgo et à l’opération « tractons pour Macron » d’Elisabeth Borne. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux nombreux discours de Barack Obama publiés dans « Born in the USA », le livre événement co-écrit par l’ancien président des États-Unis et la légende du rock Bruce Springsteen. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique pourquoi Bruce Springsteen est une telle légende dans son pays et pourquoi il n’y a en fait rien d’étonnant à ce qu’il soit 1) l’ami de Barack Obama et 2) qu’il écrive un bouquin avec lui. Enfin, Étienne Carbonnier compile pour nous les meilleures images d’archives de Bruce Springsteen et Barack Obama en matière de sport et il y en a pour tous les goûts.