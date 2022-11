Quotidien, première partie du 2 novembre 2022 avec Thomas Pesquet

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 2 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la multiplication des actions écolos ces dernières semaines, il fait le point sur les exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la Russie depuis plusieurs jours et nous informe sur la situation tendue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis le tir d’une vingtaine de missiles par Pyongyang. En plateau, Yann Barthès accueille l’astronaute français Thomas Pesquet à l’occasion de la publication de son livre de photographies « La Terre entre nos mains ». Pour rester dans le thème, Clément Viktorovitch s’intéresse à l’hypothèse d’une « Planète B » fantasmée par Elon Musk, lequel croit pouvoir faire de Mars notre nouvelle maison. De son côté, Ambre Chalumeau nous parle des envies de Tom Cruise de tourner un film non pas sur l’espace, mais DANS l’espace et Maïa Mazaurette débriefe les progrès de la NASA en termes de parité. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier prend le pouls des pro-Bolsonaro peu disposés à reconnaître la défaite de leur candidat et Sophie Dupont retrouve 4 des militants écolo de Sainte-Soline face au tribunal.