Quotidien, première partie du 2 octobre 2020

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 2 octobre 2020 : on fait le point sur la course à la présidentielle avec Salhia Brakhlia dans « 2022, c’est déjà demain », Paul Gasnier nous parle d’Emery Mwazuly Diyabanza, le « voleur » d’œuvres d’art qui veut rendre justice à l’art africain, Ambre Chalumeau nous dit pourquoi l’album « What’s going on » de Marvin Gaye est le meilleur du monde, Marc Beauge débriefe une semaine très intense dans la mode et Maïa Mazaurette casse les codes de la sexualité binaire.