Quotidien, première partie du 2 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 2 septembre : Julien Bellver fait le point sur l’actualité internationale, de l’Italie au Royaume-Uni en passant par le Brésil. Ambre Chalumeau nous donne ses recommandations culturelles pour le week-end, Maïa Mazaurette reprend ses chroniques sexe du vendredi et Arthur Genre s’intéresse au rapport des Français à la viande à travers les époques. En plateau, Yann Barthès reçoit Sonia Devillers pour parler avec elle de sa grosse rentrée médiatique et Anne Depétrini nous parle écologie et avant-gardisme.