Quotidien, première partie du 20 avril 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 20 avril 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous parle du verdict du procès de Viry-Châtillon, de l’homme derrière l’enlèvement de la petite Mia, du nouveau coup dur contre l’AstraZeneca et de l’arrivée du passeport vaccinal en France. Il nous explique également tout ce qu’il faut savoir pour comprendre la guerre qui se joue dans le monde du football depuis l’annonce de la création d’une « Super League ». Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la phrase qui fait le tour des réseaux sociaux depuis 24h, celle prononcée par une mère de famille voilée, dénonçant le manque de mixité dans son quartier face à Emmanuel Macron à Montpellier. Elle s’appelle Naïma Amadou et Paul Larrouturou l’a rencontrée ce mardi, un peu dépassée par l’ampleur pris par ses propos. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient quant à lui sur un autre passage, bien moins commenté, de la visite du chef de l’État à Montpellier. Enfin, Ambre Chalumeau nous parle de l’impact des drogues dans le monde de la Culture et Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des couples.