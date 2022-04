Quotidien, première partie du 20 avril 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 20 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Ukraine, des livraisons d’armes par l’Occident au nouveau missile destructeur inauguré par Vladimir Poutine. Il revient ensuite sur la préparation d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le débat de l’entre-deux tours, au come-back remarqué de Jean-Luc Mélenchon et la barbe très symbolique d’Éric Zemmour. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente le dernier film de Nicolas Cage et nous dit pourquoi il divise avant même sa sortie en salle. Cette semaine, notre expert de la Fondation Jean Jaurès est Antoine Bristielle. Avec lui, on s’intéresse aux profils des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et à leurs intentions de vote pour le second tour. Enfin, Maïa Mazaurette nous parle de féminisme. Celui d’Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen, qui n’ont pas forcément grand-chose en commun.