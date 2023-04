Quotidien, première partie du 20 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 20 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la visite d’Emmanuel Macron dans l’Hérault, la rivalité entre Pierre Rosanvallon et Emmanuel Macron et le départ de Laurent Berger de la CFDT. Yann Barthès débriefe la visite d’Emmanuel Macron à Ganges dans l’Hérault, sur le thème de l’éducation. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente le livre du photographe officiel du ministère des Affaires étrangères pendant 40 ans, Frédéric de La Mure et l’affiche du 76ème festival de Cannes.