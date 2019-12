Quotidien, première partie du 20 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 décembre 2019. On fait le bilan de l’actu de la semaine avec Salhia Brakhlia, on part en Finlande avec Valentine Oberti, Laurent Macabiès décerne ses trophées du Morning Glory 2019. Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur la situation en Algérie, Julien Bellver débriefe le débat des démocrates et Marc Beauge fait son bilan Mode de l’année. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu forte de la semaine. Aujourd’hui elle revient sur l’absence remarquée d’Emmanuel Macron au 16e jour de grève contre la réforme des retraites, le monde qui tourne bizarrement depuis que Jean-Luc Mélenchon a dit du bien de Marine Le Pen qui elle-même a dit du bien du patron de la CGT Philippe Martinez, l’excuse de Jean-Paul Delevoye après sa démission et le caprice de North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West. La Finlande est désormais dirigée par un gouvernement majoritairement féminin. Dix femmes et cinq hommes ont été nommés ministres par la plus jeune cheffe de gouvernement du monde, Sanna Marin, récemment arrivée au pouvoir. En plus d’avoir été embauchées à des postes clés du gouvernement finlandais, ces dix femmes sont jeunes, voire très jeunes et sont également les leaders politiques des principaux partis du pays. Ce n’est pas la première fois que la Finlande donne une leçon de féminisme à ses voisins européens. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Tous les jours de l’année, Laurent Macabiès regarde les matinales radios et télé. Toute l’année, il décortique les discours politiques, les éléments de langages, les gros et les petits mensonges. Pour cette fin d’année, il décerne ses trophées du Morning Glory : la ministre de l’année, l’émission de l’année, mais aussi le meilleur emballement de 2019 ou la meilleure campagne. Les Algériens étaient encore dans les rues ce vendredi, malgré l’élection du nouveau président Abdelmajif Tebboune. Élu avec une abstention record et rejeté par une partie de la population, le nouveau président algérien a-t-il convaincu son homologue français ? La réaction d’Emmanuel Macron était très attendue, elle a été très diplomatique. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Dans deux mois, les électeurs démocrates choisiront leur représentant pour l’élection présidentielle de 2020. Cette semaine, les principaux candidats à l’investiture s’affrontaient dans un grand débat en direct à la télévision américaine. Un débat où la pression était palpable et où, déjà, se sont détachés deux candidats. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Toute l’année, Marc Beauge est le M. Mode de Quotidien : il analyse les looks, les tendances, les fashion faux pas et délivre ses précieux conseils. Et cette année, il a eu beaucoup, beaucoup de boulot. Retour sur une année 2019 marquée par une grosse absence de chic.

En savoir plus sur Yann Barthes