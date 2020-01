Quotidien, première partie du 20 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 janvier 2020. On parle de l’arrestation du journaliste Taha Bouhafs au théâtre des Bouffes du Nord avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch, Lilia Hassaine revient sur le climat révolutionnaire qui pèse sur le monde entier, Julien Bellver décrypte la communication des anti-PMA pour toutes et Étienne Carbonnier revient sur le retour de The Voice sur TF1. Vendredi soir, le journaliste Taha Bouhafs annonce sur Twitter qu’il assiste à une représentation au théâtre des Bouffes du Nord, à quelques sièges derrière Emmanuel Macron, lui aussi présent ce soir-là. L’information est rapidement reprise sur les réseaux sociaux et un groupe de manifestants décide de se poster aux portes du théâtre pour se faire entendre. Emmanuel Macron a été isolé quelques minutes avant de pouvoir rejoindre la salle et assister au spectacle jusqu’à la fin. Le président a quitté le théâtre sous les huées, une fois la pièce terminée. Le journaliste Taha Bouhafs, lui, a été interpellé et placé en garde à vue pendant 24h, provoquant une vive controverse sur les réseaux sociaux et dans les médias. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Samedi, à Caen, des gilets jaunes ont brandit une pancarte en référence au 21 janvier 1793, date de la décapitation du roi Louis XVI. Les images de cette référence, postées sur les réseaux sociaux, ont été retirées de Twitter, mais de nombreuses autres références à la révolution française se font entendre depuis quelques mois. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. Oui, déjà. À J-824 du premier tour. Aussitôt fait, la présidente du Rassemblement national s’est mise en mode campagne. Un mode qui tient en 5 étapes, toujours les mêmes. Reste à voir si elle saura les tenir jusqu’en 2022. Vendredi soir, le journaliste Taha Bouhafs annonce sur Twitter qu’il assiste à une représentation au théâtre des Bouffes du Nord, à quelques sièges derrière Emmanuel Macron, lui aussi présent ce soir-là. L’information est rapidement reprise sur les réseaux sociaux et un groupe de manifestants décide de se poster aux portes du théâtre. Le journaliste Taha Bouhafs est interpellé et restera en garde à vue 24h, avant de sortir avec le statut de témoin assisté. Il a accepté de répondre à Azzeddine Ahmed-Chaouch. 26 000 opposants à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes s’étaient donné rendez-vous dans les rues de Paris ce dimanche 19 janvier. Pour l’organisateur de la marche, ils étaient « des centaines de milliers », un chiffre surévalué qui n’a pas empêché les anti-PMA de présenter ce rassemblement comme une victoire. Pourtant, sur les chaînes d’infos et dans la presse écrite, la manif a été peu suivie. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe le grand retour de The Voice sur TF1.

