Quotidien, première partie du 20 janvier 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 20 janvier : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les hommages rendus à Gaspard Ulliel, décrypte le calendrier de la fin des restrictions sanitaires présenté par Jean Castex cet après-midi, s’intéresse au fiasco annoncé de la primaire populaire de la gauche et à un coup dur pour Marine Le Pen. Comme tous les jeudis, le cartographe Jules Grandin décrypte la campagne présidentielle grâce à ses infographies. Cette semaine, il décrypte les déplacements d’Emmanuel Macron et ce qu’ils traduisent de son mandat. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Joan Didion, véritable figure du féminisme, de la mode, de la littérature et du journalisme, mise à l’honneur dans un recueil traduit en français. Enfin, Maïa Mazaurette part en « rase-campagne » et s’intéresse à la question des vacances chez les personnalités politiques : peuvent-ils vraiment faire comme tout le monde ?