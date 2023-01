Quotidien, première partie du 20 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 20 janvier 2023 : Julien Bellver débriefe dans son 19h30 Médias le scandale politique autour du président des Etats-Unis Joe Biden à propos de documents classés “secret défense”. Il revient également sur les manifestations massives contre le nouveau gouvernement de droite et d’extrême droite de Benyamin Netanyahou en Israël et sur le regain de tensions entre l’Angleterre et l’Ecosse. Yann Barthès reçoit l’historien Thomas Gomart qui présente son dernier livre “Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances”. Il aide à surpasser la vision nombriliste de la France pour mieux comprendre le reste du monde. A l’occasion de la venue de Thomas Gomart, Ambre Chalumeau nous offre un tour du monde de la Culture dans sa Brigade. Elle recommande l’une des meilleures séries de ces dernières années, une musique funk d’une chanteuse franco-caribéenne et analyse le nouveau projet “soft power” de l’Arabie Saoudite à travers le cinéma français. Maïa Mazaurette quant à elle nous livre les véritables (et déprimantes) raisons de crier durant un rapport sexuel pour les femmes. Elle explique également pourquoi certains hommes sont intéressés par les grosses voitures. Enfin, Anne Depétrini a une petite pensée pour les touristes venus visiter Paris durant les manifestations contre la réforme des retraites du jeudi 19 janvier.