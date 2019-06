Quotidien, première partie du 20 juin 2019 avec Najat Vallaud Belkacem

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 juin. On parle de la plaidoirie d’Eric Dupont-Moretti au procès Balkany avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité, des violents tremblements d’Angela Merkel avec le Zoom de Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch dresse le portrait de l’équipe féminine de football des Etats-Unis dans son Chaouch Express, on rend hommage au musicien Philippe Zdar avec Julien Bellver dans son 20h Médias et on va faire un tour du côté des Foufous de l’Assemblée dans le Canap d’Etienne Carbonnier. Paul Larrouturou nous raconte les vacances de Barack et Michelle Obama à Avignon et, en plateau, Yann Barthes reçoit Najat Vallaud-Belkacem. Retirée de la scène politique, l’ancienne ministre est aujourd’hui présidente de la Fondation Tent qui promeut l’insertion par le travail des réfugiés. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien à l’occasion de la journée internationale des réfugiés.