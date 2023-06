Quotidien, première partie du 20 juin 2023 avec la bande de "C'est encore nous !"

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 20 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le « Plan été » présenté par le gouvernement, sur l’agression d’une femme et sa petite-fille à Bordeaux, débriefe l’interview d’Elon Musk à France 2 et débriefe les ambitions des trois Premiers ministrables de France. En plateau, Yann Barthès reçoit la plus célèbre brande de France Inter : Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice, Alex Vizorek, Waly Dia, Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod et Doully. Dans son dernier Zoom de la saison, Clément Viktorovitch s’intéresse à la « sobriété » brandie partout et par tout le monde.