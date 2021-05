Quotidien, première partie du 20 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 20 mai 2021 : le couvre-feu est-il encore utile maintenant que les terrasses et les lieux de culture sont rouverts ? Julien Bellver pose la question dans son 19h30 Médias. Il revient aussi sur la photo choc d’un bébé sauvé de la noyade près de l’enclave espagnole de Ceuta, du conflit entre Israël et la Palestine et sur le coup de gueule d’Éric Dupond-Moretti contre CNEWS. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au trio formé par Éric Zemmour, Philippe de Villiers et Patrick Buisson. Ensemble, les trois hommes pourraient-ils peser dans la prochaine élection présidentielle ? À deux mois des Jeux Olympiques, le Japon subit de plein fouet la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus. Très à la traîne sur le plan de la vaccination, le pays hôte de la compétition fait face à une vague de colère. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous conseille l’exposition de la Fondation Alaïa qui rend hommage au duo formé par le couturier Azzedine Alaïa et le photographe Peter Lindbergh.