Quotidien, première partie du 20 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 20 novembre. On parle des réponses politiques au 1er anniversaire des gilets jaunes avec Salhia Brakhlia, Valentine Oberti revient sur la popularité du chant « Bella Ciao », Yann Barthès analyse la défense lunaire de Ségolène Royal, Azzeddine Ahmed-Chaouch enquête sur la fin du costume au bureau, Julien Bellver décrypte le débat le plus attendu du moment chez nos voisins Britanniques et Étienne Carbonnier nous parle amour, mariage et grosses tatanes. Après un week-end émaillé de violences pour le premier anniversaire des gilets jaunes, la tension était palpable à l'Assemblée nationale cette semaine. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Depuis plusieurs mois, on entend cette chanson partout. « Bella Ciao » est entonnée en Italie, aux États-Unis, en France dans de très nombreuses manifestations. Valentine Oberti revient sur les origines de la chanson et de son utilisation dans les révoltes. Ségolène Royal était sur France Inter ce mercredi pour se défendre après l’enquête de la Cellule Investigation de Radio France. L’enquête, menée par Sylvain Tronchet, relevait plusieurs affaires louches au sujet de l’ancienne ministre de l’Ecologie. Et ça n’a pas plu du tout à Ségolène Royal, qui a donc tenté une défense plutôt hasardeuse ce matin. Dira-t-on bientôt adieu aux costumes au bureau ? La question est très sérieuse et fait son chemin même dans les métiers les plus accros aux costume-cravate. Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté pour son Chaouch Express. Le débat qu’attendaient les Britanniques a eu lieu mardi soir sur la chaîne ITV entre Boris Johnson, Premier ministre pro Brexit et Jérémy Corbyn, patron de l’opposition aux positions pas très tranchées sur le Brexit. L’enjeu ? L’élection générale décisive du 12 décembre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe l’émission qui sent bon l’amour, jusqu’à ce qu’elle sente la guerre ouverte

En savoir plus sur Yann Barthes