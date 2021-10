Quotidien, première partie du 20 octobre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 20 octobre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le retour médiatique de François Hollande en tournée de promo pour son dernier livre. Il s’intéresse aussi à l’ouverture du procès de la sextape de Mathieu Valbuena, à la possibilité étudiée par le gouvernement de supprimer le pass sanitaire de ceux qui n’auront pas reçu leur troisième dose de vaccin, au clash entre le Premier ministre polonais et la présidente de la commission européenne au Parlement et à la programmation télé-politique du mois de novembre. Yann Barthès revient sur l’image qu’il était difficile de manquer ce mercredi : celle d’Éric Zemmour, tout sourire, pointant une arme vers des journalistes pendant son déplacement au salon MILIPOL. Dans son Zoom, Antoine Bristielle s’intéresse au pessimisme des Français. Ils sont tellement nombreux à se sentir nostalgiques et à trouver que la France « c’était mieux avant » : pourraient-ils faire basculer l’élection présidentielle ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau célèbre le centenaire de George Brassens et commémore les 40 ans de sa mort en même temps. L’occasion de rappeler le parcours d’un artiste qui continue d’inspirer les nouvelles générations. Enfin, Maïa Mazaurette explique aux enfants un mot qu’ils vont entendre souvent dans les jours à venir : sextape.