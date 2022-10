Quotidien, première partie du 20 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 20 octobre 2022 : Julien Bellver consacre son 19h30 Médias à la démission de la Première ministre britannique, Liz Truss, moins de 50 jours après le début de son mandat. Lors d’un vote le mercredi 19 octobre, le Sénat a rejeté l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution. Dans l’affaire Lola, Éric Zemmour fracture l’extrême-droite après avoir participer à un rassemblement en hommage à toutes les victimes malgré l’opposition de la famille de la jeune collégienne. La Russie a multiplié les tirs de missiles sur l’Ukraine en visant les infrastructures électriques et les villes pour plonger dans le noir et dans le froid le pays à l’aube de l’hiver. Dans le fait du jour, Yann Barthès revient sur la grosse colère de l’animateur de BFMTV, Bruce Toussaint face à Stanislas Rigault, un proche d'Éric Zemmour et qu’il accuse de faire de la récupération politique sur le meurtre de Lola. Quotidien reçoit Franz-Olivier Giesbert pour la sortie du deuxième tome de son livre “Histoire intime de la Ve République, La belle époque”. Le journaliste revient sur l’âge d’or de la politique française dans les années 1970. A ce sujet, pour son DéZoom, Arthur Genre fait une rétrospective pas si nostalgique de ces années historiques. Pour sa chronique le Cartographe, Jules Grandin s’est demandé où sont les riches en France. Pour La Brigade, Ambre Chalumeau revient sur l’émission littéraire culte, “Apostrophes”, le péché mignon de Franz-Olivier Giesbert. Dans le 20h15 Express, Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée nationale avec Stephen Chattour et Thibaut Dautrevaux pour rencontrer les députés du Rassemblement national et des Républicains à propos de l’affaire Lola. Guillaume Ptak est en reportage en Ukraine alors que les habitants s’apprêtent à vivre un hiver glacial à cause de Vladimir Poutine. L’armée russe cible depuis plusieurs jours les infrastructures électriques afin de plonger le pays dans le noir et le froid.