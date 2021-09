Quotidien, première partie du 20 septembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du lundi 20 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la crise diplomatique entre la France et l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis après l’affaire des sous-marins. Il s’intéresse également à l’hystérie médiatique autour d’Éric Zemmour, au duel annoncé entre le polémiste et Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV, mais aussi à la percée surprise de Sandrine Rousseau à la primaire écolo et aux élections législatives tout sauf démocratiques en Russie. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse lui aussi à Sandrine Rousseau. L’écolo, arrivée en seconde position de la primaire de son parti, a mené sa campagne sur les sujets des inégalités sociétales, quelles qu’elles soient. Ce qui lui vaut d’être taxée de candidate « radicale » ou « woke ». Ambre Chalumeau s’intéresse à « Bigger than us », le film-événement sur l’écologie signé Flore Vasseur et Marion Cotillard dans sa Brigade.