Quotidien, première partie du 20 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 20 septembre 2022 : Julien Bellver résume le discours coup de poing du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres aux dirigeants du monde entier, il revient sur le malaise à gauche face à la multiplication des affaires de violences sexuelles et sexistes et nous fait partager les dernières (grosses) gaffes de Joe Biden. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte le discours de rentrée de Marine Le Pen. Un discours qui, comme à son habitude, avait tous les ingrédients nécessaires pour susciter des émotions bien précises : celles de la peur et de la colère. Maïa Mazaurette s’intéresse quant à elle au sexisme en politique : les hommes de gauche sont-ils, par définition, plus féministes que les autres ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous dévoile ses coups de cœur ciné de la semaine. Ce mardi, l’inventeur du jour s’appelle Mohamed Soliman et il a créé les tous premiers rollers électriques. Enfin, dans le 20h15 Express de Paul Gasnier, Azzeddine Ahmed-Chaouch revient en détail sur la conférence de presse lunaire de la France insoumise et, grâce au journaliste de l’AFP Arman Soldin, on prend des nouvelles de l’Ukraine.