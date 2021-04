Quotidien, première partie du 21 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 21 avril 2021 spéciale Journée de la Terre : on reçoit les militants écologistes Cyril Dion et Camille Étienne. Dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous parle du fiasco de la « Super League », du futur déconfinement dit « territorial » et du verdict du procès de Derek Chauvin aux États-Unis. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous parle de René Dumont, le tout premier candidat écolo à l’élection présidentielle, Ambre Chalumeau nous parle de la « Climate Fiction » dans sa Brigade des Affaires Culturelles et Maïa Mazaurette fait le pont entre le sexe et l’écologie. Quant à Azzeddine Ahmed-Chaouch, il est parti à la rencontre du député LREM Mohamed Aqhila, accusé d’être un « Boulet du climat » par Greenpeace pour son soutien à l’entreprise Total.