Quotidien, première partie du 21 avril 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 21 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le grand débrief du débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jules Grandin, notre Cartographe, fait la liste des lieux mentionnés dans le débat de l’entre-deux tours. Celui de cette année et ceux des élections précédentes et nous explique pourquoi ces listes en disent beaucoup sur nous. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle du film « I Comete », véritable déclaration d’amour à la Corse, sans édulcorant. Enfin, Maïa Mazaurette décrypte le body langage des candidats à l’élection présidentielle lors du débat de l’entre-deux tours.