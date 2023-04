Quotidien, première partie du 21 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 21 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’état d’urgence migratoire en Italie et le duel entre Donald Trump et Ron DeSantis pour la primaire républicaine. Il s’intéresse également à la condamnation de Vladimir Kara-Mourza, l’un des principaux opposants de Vladimir Poutine. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit le philosophe et éditorialiste Raphaël Enthoven. Maia Mazaurette nous parle du shadowban, cette pratique nébuleuse qui invisibilise le thème de la sexualité sur Internet. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous recommande le polar coréen “Lemon” de Kwon Yeo-Sun, la pop vintage et moderne de Sarah Kinsley, le film “Blue Jean” sur l’homosexualité à l’époque de Margaret Thatcher et une collection de livres de philosophie pour enfants.