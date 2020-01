Quotidien, première partie du 21 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie d Quotidien du 21 janvier 2020. On parle du dernier discours de Nicolas Sarkozy sur la France avec Salhia Brakhlia, de celui de Greta Thunberg sur la planète avec Lilia Hassaine et Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur le nouveau baccalauréat. Julien Bellver décrypte la communication autour du nouveau virus chinois et Étienne Carbonnier nous parle de la dernière émission de TFX, Cleaners. Nicolas Sarkozy était l’invité de Guillaume Peltier, son ancien porte-parole, lors de la cérémonie des vœux de Romorantin, en Sologne. L’ancien président a pris la parole pour dénoncer les « violences » des derniers jours. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Le sommet de Davos s’est ouvert ce mardi 21 janvier. La jeune écologiste Greta Thunberg est montée à la tribune pour livrer un nouveau discours coup de poing pour exhorter les dirigeants et les chefs d’entreprise du monde entier à prendre des mesures radicales pour préserver la planète. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Fini les épreuves passées à la fin de l’année : avec la réforme, le baccalauréat se joue désormais sur un contrôle continu dès la classe de première. Problème, cette épreuve, les lycéens et les enseignants n’en veulent pas, ils la jugent trop tôt dans l’année et trop inégalitaire. Azzeddine Ahmed-Chaouch était dans un lycée du 5ème arrondissement de Paris ce matin, peu avant le début des examens. Un nouveau virus a fait son apparition depuis quelques semaines en Chine. Plus de 300 personnes ont été contaminées, 6 sont décédées. Les autorités sanitaires redoutent une large propagation de ce virus encore inconnu, qui ferait toutefois partie de la famille du Sras. Rapidement, la psychose a gagné les médias internationaux. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé la nouvelle émission de TFX, « Compulsive Cleaners », l’émission où tout le monde veut faire le ménage.

