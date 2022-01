Quotidien, première partie du 21 janvier 2022 avec Anne Rosencher

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien week-end du vendredi 21 janvier 2022 : dans son Mediamètre de la semaine, Julien Bellver s’intéresse aux chances de Marine Le Pen, pour la première fois concurrencée sur son propre terrain par Éric Zemmour. Pour analyser sa stratégie, il s’entoure des journalistes Laetitia Krupa de France Info, Charles Sapin du Figaro et Camille Vigogne de l’Express. Dans son MapMédias, il prend des nouvelles de la Chine à deux semaines de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, décrypte les derniers rebondissements du scandale des fêtes clandestines de Boris Johnson au Royaume-Uni et nous présente l’homme qui « emmerde » les non-vaccinés avec encore plus de virulence qu’Emmanuel Macron. Dans sa Brigade spéciale week-end, Ambre Chalumeau nous recommande « Scarlett », de François-Guillaume Lorrain, le récit des coulisses de tournage de l’un des plus célèbres films américains, « Autant en emporte le vent ». Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions sexe que vous lui posez.