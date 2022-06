Quotidien, première partie du 21 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 21 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la réunion d’Emmanuel Macron avec les patrons des partis de la nouvelle Assemblée nationale, sur les tensions dans la Macronie et sur la confusion chez Les Républicains. Il revient ensuite sur les premiers couacs au sein de la NUPES et s’interroge sur l’avenir politique d’Elisabeth Borne. Dans son Zoom, Lilia Hassaine continue de tirer le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron et de nous expliquer comment sa gestion très verticale du pouvoir l’a mené à se retrouver coincé entre deux feux politiques. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous fait vibrer au son du Hellfest qui a rouvert ses portes après deux ans d’absence, pour le plus grand bonheur des métalleux de tous bords.