Quotidien, première partie du 21 mai 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 21 mai 2020. On parle des revendications du personnel soignant avec Salhia Brakhlia et de la marche blanche organisée en hommage à Sabri, après plusieurs jours d’affrontements entre forces de l’ordre et la jeunesse à Argenteuil avec Paul Gasnier. Le personnel soignant français continue le combat pour la revalorisation de leurs salaires. En première ligne dans la gestion de la crise du Coronavirus, ils exigent qu’on entende, enfin, leurs revendications. Manque de moyens, de personnels, de lits dans les hôpitaux et niveaux de salaire trop bas : si l’épidémie disparaît peu à peu dans le pays, les soignants ne veulent plus être oubliés. Ils étaient nombreux cette semaine encore à manifester devant leur hôpital. Quotidien les a retrouvés à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Depuis le début de la semaine, les affrontements se multiplient à Argenteuil entre la jeunesse et la police. Les tensions font suite à la mort de Sabri, 18 ans, après avoir perdu le contrôle de sa moto. Pour la famille de Sabri, la mort du jeune homme est le résultat d’une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Elle organisait ce jeudi une marche blanche en mémoire de son fils et pour appeler au calme.